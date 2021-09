Business News: Turchia, governatore Banca centrale, inflazione calerà nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’inflazione particolarmente alto rilevato in Turchia lo scorso mese di agosto dovrebbe calare entro la fine dell’anno, nel corso del quarto trimestre del 2021. Lo ha detto il governatore della Banca centrale di Ankara (Bcrt), Sahap Kavcioglu, parlando a un evento organizzato dalla Camera di commercio e industria tedesco-turca, intitolato “Politica monetaria, inflazione e investimenti”. “Ad agosto l’inflazione annua è cresciuta significativamente nel gruppo alimenti, mentre è aumentata lievemente nel gruppo servizi e calata in altri settori principali. L’inflazione dei prezzi alla produzione, d’altra parte, ha continuato ad aumentare a causa dei prezzi delle merci, interruzioni nella catena di approvvigionamento e delle condizioni della domanda”, ha detto Kavcioglu. “Riteniamo che i fattori temporanei che influenzano la prospettiva sull’inflazione perderanno il loro effetto nel breve periodo”, ha proseguito il governatore, sottolineando che il tasso “entrerà in una tendenza al ribasso nell’ultimo trimestre”. Secondo gli ultimi dati, l’inflazione annua turca è aumentata di 0,3 punti, raggiungendo il 19,25 per cento. (segue) (Tua)