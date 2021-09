Roma 2021: Raggi presenta lista civica "Con le donne per Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca uscente e ricandidata per il M5s a Roma, Virginia Raggi, oggi ha presentato la lista civica "Con le donne per Roma". Si tratta di "una delle cinque liste civiche che, insieme a quella del M5s, hanno deciso di sostenere la mia ricandidatura". Lo scrive su Facebook Raggi. "Un bel progetto basato su temi come le pari opportunità e l'inclusività, al quale le donne e gli uomini di questa lista lavoreranno con coraggio e determinazione. Avanti con coraggio", conclude Raggi. Nella lista composta da 36 persone, di cui 17 donne, c'è anche l'ex Miss Italia Nadia Bengala. La capolista è, invece, la nutrizionista Angela Barreca.(Rer)