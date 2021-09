© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco del centrodestra a Roma Enrico Michetti sarà presente per un incontro pubblico con cittadini e commercianti in Via Mattia Battistini 606. (ore 11)- Il candidato sindaco del centrodestra a Roma Enrico Michetti con la leader di Fd'I Giorgia Meloni, sarà ad Ostia, piazza Anco Marzio, per incontrare i commercianti di zona. (ore 12) (Rer)