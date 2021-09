Business news: Cina, le restrizioni sui videogiochi limitano il mercato dell'e-sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese, volto a frenare la dipendenza dal gioco in rete, sta rallentando il prolifico mercato dell'e-sport, le attività sportive online, che finora conta in Cina oltre cinquemila squadre. Lo riferisce il portale di notizie "Channel News Asia", aggiungendo che i nuovi regolamenti stanno provocando una protesta da parte di molti adolescenti cinesi, dal momento che le società di gioco stanno imponendo ai minori di 18 anni un limite massimo di tre ore alla settimana. "I nuovi regolamenti riducono le possibilità dei giovani di diventare giocatori professionisti di e-sport", ha affermato Chen Jiang, professore associato presso la Scuola di ingegneria elettronica e informatica dell'Università di Pechino. In tal modo, viene minato anche il grande business intorno agli sport elettronici in Cina, dove i tornei vengono spesso giocati in stadi da miliardi di dollari e trasmessi in streaming a molti altri. Come riporta il "Quotidiano del popolo", si stima che i fan cinesi di queste discipline siano più di 400 milioni, mentre il mercato nazionale dell'e-sport ha registrato lo scorso anno un valore pari a circa 147 miliardi di yuan (23 miliardi di dollari), secondo i dati della società di consulenza cinese iResearch. (Cip)