Business news: Future Brand Index, produttore taiwanese di microchip Tsmc al sesto posto

- Il produttore taiwanese di microchip Tsmc si è classificato come il sesto marchio tecnologico del futuro, superando il concorrente sudcoreano Samsung. Lo riferisce il quotidiano "Taiwan News", facendo riferimento al Future Brand Index, uno studio internazionale che riordina le prime 100 aziende multinazionali (PricewaterhouseCoopers, PwC) per capitalizzazione di mercato in base alla forza della percezione piuttosto che alla forza finanziaria. Su tale indice, il produttore di chip taiwanese ha guadagnato la sesta posizione, abbandonando il 25mo posto dello scorso anno. Intanto Samsung è scesa alla 13ma posizione, dalla terza in cui si trovava in precedenza. In cima alla classifica si trova il produttore di semiconduttori Asml dei Paesi Bassi, seguito dalla statunitense Apple. Un team di 3 mila esperti ha valutato le aziende per innovazione, creatività e indipendenza. (Cip)