Business news: Turkmenistan, la raffineria di Turkmenbashi fornirà carburante per aerei An-2

- La raffineria petrolifera di Turkmenbashi, in Turkmenistan, produrrà carburante per gli aerei An-2 della compagnia aerea Turkmenistan Airlines, che hanno vasto utilizzo nel settore agricolo. Lo ha annunciato il vice premier con delega al settore energetico, Shahym Abdrahmanov, durante l’ultimo consiglio dei ministri alla presenza del presidente Gurbanguly Berdimuhamedov. Quest’ultimo, nel corso della riunione, ha ribadito la necessità di un ulteriore sviluppo del settore della raffinazione di prodotti petroliferi come “locomotiva dell’economia nazionale”. In questo contesto, il leader turkmeno ha sottolineato l’importanza di diversificare ulteriormente il settore degli idrocarburi e di aumentare la produzione di beni attualmente importanti e di cui vi è forte domanda all’interno del Paese. Il complesso di Turkmenbashi, nel distretto occidentale di Balkan, costituisce la più grande impresa economica del Paese. Già lo scorso luglio la raffineria aveva annunciato l’avvio della produzione di carburante per aerei Jet A-1, il più utilizzato dai velivoli con motore a turbina. (Res)