11 settembre: Consiglio italiani all'estero, evento che non dimenticheremo mai

- Anche il Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) si unisce alle commemorazioni per i venti anni degli attentati dell'11 settembre. Un evento, ricorda il Cgie, che è costato la vita a 225 italiani. "Una tragedia che ha cambiato profondamente la storia moderna e le sorti dell'umanità facendoci scoprire il valore della libertà" e che "a vent’anni di distanza, coincide con il ritiro dei soldati americani dall’Afghanistan riportando le lancette della storia al punto di partenza", ha detto il segretario generale Michele Schiavone aprendo la videoconferenza che ha riunito personalità sulle due sponde dell'Atlantico. "L'Italia è solidale con gli Stati Uniti, in una vicinanza che si fonda sulla grande comunità di persone e di interessi nel mondo", ha detto da parte sua il sottosegretario Benedetto Della Vedova, parlando della ricerca di una strategia comune contro il terrorismo e di come la vicenda afghana renda evidente l'importanza e la necessità che ognuno sia libero di vivere secondo i suoi valori. Da Washington, l'ambasciatrice d'Italia Mariangela Zappia ha voluto condividere il messaggio di vicinanza ai connazionali e oriundi coinvolti nella strage, espresso dal presidente Sergio Mattarella: l'eroismo degli oltre 60 pompieri italiani deceduti "costituisce l’esempio più alto del contributo che gli italiani hanno offerto alla crescita degli Stati Uniti d’America”. Zappia ha ricordato l'impegno italiano senza precedenti sostenuto negli ultimi venti anni in Afghanistan, impegnato in prima linea nell’assistenza umanitaria e nel contrasto al terrorismo, che trova terreno fertile nell’instabilità ed è apprezzato dai suoi partner quale “esportatore di sicurezza”. (segue) (Com)