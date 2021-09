Business news: Hong Kong, mercato azionario in rialzo dopo telefonata Biden-Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario di Hong Kong ha assistito a un forte rialzo dopo la notizia del colloquio telefonico tra il presidente statunitense Joe Biden e l’omologo cinese Xi Jinping. L’indice Hang Seng ha registrato una crescita di 1,9 punti percentuali, attestandosi a 26.205,91 punti, mentre l’indice China Enterprises ha guadagnato il 2,2 per cento. Su base settimanale i due indici sono cresciuti, rispettivamente, dell’1,2 e dell’1 per cento. Biden e Xi hanno avuto questa mattina la loro prima conversazione telefonica da febbraio a questa parte, un confronto definito da fonti stampa come “familiare”, “franco”, “profondo” e “strategico”. (Cip)