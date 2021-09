Business news: aziende sudcoreane perdono quote di mercato in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le controllate delle aziende sudcoreane in Cina hanno visto calare le loro vendite in quel Paese di quasi il 7 per cento nei quattro anni sino al 2020, secondo i dati pubblicati dalla Federazione delle industrie di Corea (Fki). Le vendite combinate in Cina di 30 delle 100 maggiori aziende sudcoreane sono ammontate lo scorso anno a 117.100 miliardi di won (101 miliari di dollari, in calo del 6,9 per cento rispetto al 2016. Il calo delle vendite è stato accompagnato da una significativa riduzione degli investimenti diretti da parte delle aziende sudcoreane in Cina: meno 23 per cento su base annua lo scorso anno. A determinare il calo in oggetto è la minor domanda locale di merci sudcoreane e la maggiore competizione da parte di aziende concorrenti locali. In termini di volume degli scambi, tale tendenza si riflette soprattutto nella minor domanda di semiconduttori sudcoreani da parte della Cina. Le minori vendite si riflettono anche in un calo dei margini di utile delle sussidiarie sudcoreane in Cina: il margine di utile combinato è calato dal 4,6 per cento nel 2016 al 2,5 per cento nel 2019. (Git)