Business news: Cina, 1,7 milioni di veicoli a nuova energia tra gennaio e agosto

- Circa 1,7 milioni di veicoli a nuova energia (Nev) sono stati venduti in Cina tra gennaio e agosto, quasi il triplo rispetto alle 600 mila unità vendute nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha affermato Xin Guobin, viceministro dell'Industria e della tecnologia dell’informazione cinese. Secondo le stime fornite dal ministro, le vendite complessive di auto nel Paese avrebbero superato i 16 milioni di unità tra gennaio e agosto, con un aumento di circa il 10 per cento rispetto al 2020. Tuttavia, Xin ha avvertito che la carenza di fornitura globale di chip per le automobili indotta dal coronavirus rimane ancora un fattore di incertezza per la produzione automobilistica cinese. (Cip)