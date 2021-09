© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA 2021- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, partecipa al picnic al parco della Caffarella, dove presenterà il programma elettorale. Ci saranno tutti i candidati delle liste che sostengono la ricandidatura. Ingresso largo Tacchi Venturi, angolo via Latina. (ore 11)- Il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, interviene alla conferenza stampa per il lancio della campagna elettorale di Francesco Carpano, candidato con la lista civica a sostegno di Calenda. Parco del Colle Oppio - Piazza Martin Lutero. (ore 18) (segue) (Rer)