Business news: Cina, Tesla inaugura 14 stazioni di ricarica veloce tra Kunming e Dingri

- La casa automobilistica statunitense Tesla ha introdotto nella Cina sud-orientale una nuova linea di stazioni Supercharger, la rete di ricarica veloce per i veicoli elettrici, collegando Kunming, nella provincia dello Yunnan, a Dingri, nella regione autonoma del Tibet. Lungo il percorso, di 2.800 chilometri, sono installate 14 stazioni. Lo ha annunciato il produttore di veicoli elettrici sulla piattaforma cinese Weibo. L'installazione dei nuovi punti di ricarica veloce nel sud-ovest della Cina è l'ultimo sforzo compiuto dall'azienda per penetrare nei mercati della Cina continentale, in cui ha già ottenuto un grande successo. Tesla ha installato stazioni di sovralimentazione in famose località turistiche in Cina tra cui Lijiang, Shangri-La e Lhasa. Molte delle stazioni si trovano nelle vicinanze di alberghi famosi come il Songtsam Linka Bomi Hotel in Tibet. All'inizio di maggio, Tesla aveva installato e aperto più di 760 stazioni Supercharger in tutta la Cina continentale. La società di automobili ha anche completato la costruzione della sua fabbrica di compressori a Shanghai lo scorso febbraio e ha iniziato la produzione di massa degli impianti. (Cip)