Afghanistan: Lavrov, Nato dovrebbe fare autocritica su crisi nel Paese

- La Nato dovrebbe adottare una visione più obiettiva e autocritica riguardo alla salita al potere dei Talebani in Afghanistan, invece di dare tutta la colpa alle autorità di Kabul. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. "I membri della Nato dovrebbero probabilmente valutare la situazione in modo più adeguato e più obiettivo, in modo più autocritico", ha affermato Lavrov, commentando le critiche del segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, alle autorità politiche e militari afgane. (Rum)