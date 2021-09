Grecia: ministro Finanze, nella seconda metà 2021 sostegno alle imprese per 4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse che saranno stanziate nella seconda metà del 2021 in Grecia per il sostegno agli imprenditori supereranno i 4 miliardi di euro. Lo ha annunciato oggi da Salonicco, il ministro delle Finanze Christos Staikouras, nel corso di un evento pubblico. Il ministro ha descritto l'obiettivo del governo ellenico di raggiungere una crescita economica elevata, sostenibile e di qualità dal 2021, con tassi di crescita elevati nei prossimi quattro anni. La disoccupazione è ai minimi storici negli ultimi anni e i depositi di famiglie e imprese continuano a crescere nonostante l'aumento dei consumi privati, mentre negli ultimi mesi i prestiti “a rischio” sono scesi della metà rispetto a due anni fa, ha affermato Staikouras. Il clima economico è ai livelli pre-pandemia, mentre il turismo è tornato al 75 per cento rispetto al dato del 2019, ha aggiunto il ministro.(Gra)