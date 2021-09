Business news: Cina espanderà la zona di cooperazione tra Shenzhen e Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina espanderà la zona di cooperazione tra la metropoli meridionale di Shenzhen e la Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong. Lo hanno annunciato il Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) e il Consiglio di Stato. Il piano per istituire la zona di cooperazione, che era già stato approvato dal governo nel 2010, prevede il coinvolgimento di un totale di 11.500 società di investimento di Hong Kong, con un capitale sociale che raggiunge i circa 198 miliardi di dollari Usa. La zona di cooperazione dell'industria dei servizi moderni di Qianhai Shenzhen-Hong Kong, noto anche come Nuovo distretto di Qianhai, è un progetto commerciale nella città di Shenzhen che copre un'area di circa 15 chilometri quadrati, comprendente terreni quasi interamente bonificati. Secondo le nuove linee guida, l'area totale della zona di cooperazione sarà ampliata a 120,56 chilometri quadrati. Il nuovo progetto è stato formulato per incentivare il ruolo del Qianhai nello sviluppo della Greater Bay Area, che riguarda la triade Guangdong-Hong Kong-Macao. Entro il 2035, la zona di Qianhai vanterà "un ambiente imprenditoriale di livello mondiale con una forte capacità nell'allocazione delle risorse globali", secondo gli obiettivi stabiliti nel nuovo piano di sviluppo. (Cip)