Viterbo: in 23 su furgone per festa "serenata" a Civita Castellana, multata anche la sposa

- Assembrati su un furgone cassonato, senza mascherina, con la musica ad alto volume per le strade del centro di Civita Castellana, per festeggiare una serenata pre matrimoniale. Tra di loro, quando i carabinieri li hanno fermati, c'era anche la futura sposa e il futuro sposo. Neanche loro si sono salvati dalla sanzione covid comminata a tutto quanto il gruppo che festeggiava. La multa inoltre si estesa al conducente del mezzo per trasporto non autorizzato di persone con il conseguente ritiro della carta di circolazione. (Rer)