Business news: Cina, si chiude la Fiera internazionale per il commercio dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa a Pechino la Fiera internazionale cinese per il commercio dei servizi (Ciftis), inaugurata il 2 settembre. Nell'ambito della manifestazione si è tenuto anche il Vertice sul commercio globale dei servizi (Global Trade in Services Summit), al quale è intervenuto il presidente della Cina, Xi Jinping, con un discorso in videoconferenza. Il leader cinese ha annunciato l'apertura di una nuova borsa valori a Pechino per facilitare le piccole e medie imprese (Pmi) orientate all'innovazione e dichiarato l'intenzione di continuare a sostenere "l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e di approfondire la riforma dell'indice National equities exchange and quotations (Neeq), il cosiddetto "terzo listino", che garantisce alle Pmi un canale di finanziamento a basso costo e con procedure semplificate. In Cina sono attualmente operative tre borse valori: a Hong Kong, a Shenzhen e a Shanghai. (Cip)