Business news: apre a Tokyo il più grande punto vendita Eataly in Giappone

- Il più grande negozio di Eataly in Giappone, 1.100 metri quadri, è stato inaugurato a Tokyo all’interno del complesso Ginza Six, nel prestigioso quartiere Ginza. Lo rende noto la società in un comunicato. Eataly Ginza, quinto punto vendita Eataly in Giappone e quarto nella metropoli di Tokyo, rappresenta per il gruppo il coronamento di un percorso di sviluppo che ha reso possibile la conquista di una location con una superficie commerciale significativa nell’ambito del mercato retail in Giappone. "Il nuovo 'flagship store' include una caffetteria con banco di gelati artigianali e pasticceria, una caratteristica Piazzetta per ricreare il piacere dell’aperitivo all’italiana, un ristorante informale con un’offerta completa tra cui diversi proposte di pasta con ricette tradizionali e pizze cotte nel forno a legna, e il ristorante gourmet 'Griglia' con posti a sedere sia all’interno che in terrazza, per gustare carne e pesce cucinati in modo da ricreare il sapore del barbecue all’italiana". (Com)