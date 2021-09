Business news: Cina, lanciata a Xiamen base di innovazione per partner Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una base di innovazione per i partner Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) per lo sviluppo industriale è stata presentata a Xiamen, nella provincia orientale cinese del Fujian, con la firma di contratti per 28 progetti del valore di circa 13,4 miliardi di yuan (circa 2,1 miliardi di dollari). Lo riferisce l'emittente televisiva statale "Cgtn". L'iniziativa, proposta durante il 12mo vertice Brics del novembre dello scorso anno, è stata lanciata in occasione del Forum Brics sulla partnership per la nuova rivoluzione industriale, a cui hanno partecipato rappresentanti dei dipartimenti governativi, di imprese, istituti di ricerca scientifica e organizzazioni internazionali. La base fornirà un punto d'appoggio ai Paesi membri del gruppo per beneficiare dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale. Xiamen è un centro importante per l'informatica e l'elettronica, la logistica e i servizi finanziari. (Cip)