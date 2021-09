Sociale: Pica (Confesercenti), presenti a concorso letterario con gelato artigianale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio "abbiamo partecipato con grande piacere alla manifestazione di oggi 'Books for peace', premio internazionale e concorso letterario giunto alla quinta edizione, presso il salone d'onore del Coni. È quanto dichiara in una nota Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Riteniamo sia importante dare attenzione ad iniziative che riguardano il sociale, peraltro una kermesse presente in 5 continenti e 61 paesi e ormai un punto di riferimento mondiale per promuovere la pace, la cultura, i diritti umani e lo sport - si legge nella nota -. In questa edizione presenti anche i membri del comitato Paralimpico e il presidente. Siamo onorati che insieme all'associazione Italiana gelatieri (Aig) abbiamo distribuito il gelato artigianale italiano. I nostri complimenti, e ringraziamenti per averci coinvolto, ad Antonio Imeneo presidente della Funvic", conclude Pica.(Com)