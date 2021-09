Nato: tre soldati feriti durante esercitazioni militari in Lettonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre soldati della Nato sono rimasti feriti nel corso di un incidente durante le esercitazioni militari Namejs 2021 che si sono svolte nel campo di addestramento di Adazu in Lettonia. Lo ha detto oggi Kaspars Galkins, portavoce del ministero della Difesa lettone. "Tre soldati delle forze armate alleate sono rimasti feriti a causa di un incidente", ha detto Galkins. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, ma uno di loro è stato rilasciato poco dopo le visite mediche. Le condizioni degli altri sono stabili, ha aggiunto il portavoce. Galkins non ha specificato i dettagli dell'incidente e non ha detto da quale Paese provenissero i soldati. Le esercitazioni Namejs 2021 sono iniziate in Lettonia il 30 agosto e dureranno fino al 3 ottobre, coinvolgendo 9.300 persone provenienti da 17 Paesi.(Sts)