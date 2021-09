Covid: nuova protesta no-vax a Roma, in piazza anche Forza nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento dei no-vax e no-green pass scende di nuovo in piazza a Roma per protestare. Sono circa 300 le persone che hanno aderito all'iniziativa in piazza del Popolo, lanciata anche con il "passaparola" avvenuto attraverso i social e Telegram. In piazza anche un gruppo di esponenti di Forza nuova, tra cui il leader Roberto Fiore. Ad animare la manifestazione gli stessi slogan che hanno accompagnato le altre iniziative precedenti: "non sono una cavia", "green pass la supercazzola" e "no ai vaccini fatti con i fratelli animali". Al grido "libertà" e "no green pass", alcuni dimostranti indossano magliette con su scritto "no alla dittatura". A presidiare la manifestazione le forze dell'ordine.(Rer)