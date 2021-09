Trasporti: assessore Roma, Casapound ridicoli su bus con scritte in finlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco e assessore ai trasporti di Roma, Pietro Calabrese, commentando un articolo pubblicato su un giornale online gestito da Casapound, scrive su Facebook: "Guardate cosa s’inventa Casapound. Il bus di cui parla questo articolo è uno dei mezzi del consorzio di Roma Tpl, Atac non c’entra nulla - scrive l'assessore -. Ebbene il problema per i fascisti del terzo millennio è che ha delle scritte in finlandese. Ridicoli. Invece di gettare fango su Virginia Raggi, restituite ai romani l’immobile che occupate. A Roma non c’è posto per voi", conclude Calabrese. (Rer)