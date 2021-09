Alitalia: Raggi incontra sindacati, governo si assuma responsabilità su occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi oggi ha incontrato una rappresentanza dei sindacati di Alitalia per ascoltare le loro istanze. "Torno a fare un appello al Governo affinché si assuma le proprie responsabilità e si occupi della questione. C’è un fattore occupazionale che è drammatico: parliamo dai 7 mila ai 10 mila licenziamenti potenziali". Lo scrive su Facebook la sindaca Raggi. "È una questione che interessa Roma da vicino: la maggior parte dei dipendenti infatti vive nella nostra città - aggiunge la sindaca -. Inoltre, soprattutto ora, dopo che il Covid ha messo in ginocchio le nostre imprese, le nostre industrie, dobbiamo puntare sul lavoro e sul turismo. È necessario pensare con serietà al futuro industriale del trasporto aereo del nostro Paese. È un settore industriale vitale per lo sviluppo dell'Italia e che potrebbe sviluppare un potenziale di altre migliaia di posti di lavoro. Alitalia è una grande risorsa per Roma e per l’Italia. I suoi lavoratori non possono essere lasciati soli", conclude Raggi. (Rer)