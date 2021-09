Imprese: Generali, martedì riunione consiglieri non esecutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 14 settembre si terrà una riunione dei consiglieri non esecutivi di Generali per la governance, dopo l’annuncio di Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone di un patto di consultazione sull'11 per cento del capitale in vista dell'assemblea per il rinnovo del Cda. Lo si apprende da fonti finanziarie, secondo cui Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, non parteciperà alla riunione in quanto consigliere esecutivo. Delfin, holding lussemburghese di Leonardo Del Vecchio, e una serie di società del gruppo Caltagirone, controllate dall'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, hanno stipulato un patto di sindacato in Generali per la consultazione in vista dell'assemblea della società, che in primavera dovrà approvare il bilancio e rinnovare il cda. Il patto raccoglie tutte le azioni detenute dai due imprenditori attraverso Delfin (Del Vecchio) e una dozzina di società diverse del gruppo Caltagirone, per un totale del 10,948 per cento del capitale di Generali. (Rin)