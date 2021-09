Venezia: Franceschini, grande edizione della Mostra del cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cinema italiano è in ottima salute". Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della chiusura della 78ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. "Grazie al presidente Cicutto e al direttore Barbera per questa edizione di grande successo che per il secondo anno consecutivo ha dimostrato al mondo che si può fare cultura in sicurezza. I cinque film italiani in concorso e la numerosa presenza nelle altre sezioni, dai grandi maestri ai nuovi talenti, i premi a Paolo Sorrentino, Michelangelo Frammartino, Filippo Scotti confermano che bisogna continuare a investire con forza sull'industria cinematografica, così come sta facendo il Governo". (Rin)