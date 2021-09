Milano: inaugurato nuovo parco giochi accessibile a giardini “Bertoli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo parco giochi accessibile ai Giardini Bertoli, nel Municipio 8. La nuova area attrezzata fa parte del più ampio progetto Gioco al Centro-Parchi gioco per Tutti, avviato nel 2018 dal Comune insieme a Fondazione di Comunità Milano con l'obiettivo di realizzare aree attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi pubblici dei nove municipi. Si tratta del sesto intervento dopo quelli realizzati ai Giardini Montanelli (Municipio 1), al parco di Villa Finzi (Municipio 2), ai Giardini Martinetti (Municipio 7), ai Giardini Ezio Lucarelli (Municipio 3) e in piazza Paci (Municipio 6). La nuova area giochi propone un percorso che attraversa il parco raccordando le diverse quote del terreno e i percorsi esistenti. Una prima isola è dedicata alle prime esperienze, con giochi semplici per iniziare a divertirsi; accanto a quest'area è stato pensato un tappeto verde, un'area protetta per bambini che necessitano la presenza di un adulto. Proseguendo lungo il percorso, si trova l'area delle altalene, con tanti modi diversi di dondolare; un'area del movimento per i giochi più dinamici e un'area creativa con tavoli per disegnare, manipolare, socializzare, fare merenda; oltre a una pista per le biglie e un'area teatro. (segue) (Com)