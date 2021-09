Milano: inaugurato nuovo parco giochi accessibile a giardini “Bertoli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le varie esperienze proposte, i giochi dell'area musicale, posta al centro del percorso, rappresentano sicuramente il simbolo di questo nuovo parco, un omaggio al cantautore Pierangelo Bertoli con strumenti a canna e a percussione, oggetti che offrono anche un'esperienza tattile e visiva importante. Per la prima volta il parco sarà raccontato attraverso l'uso di pannelli e mappe multisensoriali, attraverso linguaggi diversi, dal braille alla comunicazione aumentativa, al linguaggio sonoro e alla lingua dei segni italiana. Oltre alla trasmissione del contenuto, la presenza di questi diversi codici di comunicazione rappresenta un importante strumento di diffusione della loro conoscenza tra i bambini. Il percorso è indicato anche da una segnalazione tattilo-plantare, utile per le persone non vedenti o ipovedenti. La realizzazione di questa nuova area giochi, curata da Fondazione Housing Sociale, continua il percorso volto ad ampliare il concetto di inclusione sociale a bambini di età differenti e con differenti abilità e sensibilità e a promuovere la presenza di percorsi e attività pensati per valorizzare le diverse capacità e attitudini dei bambini all'interno dei processi quotidiani di interazione. Il nuovo parco giochi si sviluppa nell'area verde sul lato di via Quarenghi, nelle immediate vicinanze di tre complessi scolastici e all'interno del parco lineare che attraversa il quartiere Gallaratese, nel cuore del Municipio 8. Un'area di circa 2mila mq che il progetto ridisegna con aree di nuova pavimentazione che alternano gomma anticaduta e pavimentazioni drenanti, sempre nell'ottica dell'accessibilità. (segue) (Com)