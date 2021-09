Milano: inaugurato nuovo parco giochi accessibile a giardini “Bertoli” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gioco al Centro-Parchi gioco per Tutti è un laboratorio che evolve grazie anche all'esperienza acquisita sul campo e alle indicazioni dei cittadini con proposte migliorative. La progettazione di ogni parco giochi comporta l'esame del Comune per gli aspetti urbanistici, la condivisione con le Associazioni Delegate al Tavolo permanente Disabilità e la delegata del Sindaco per le politiche sull'Accessibilità, Lisa Noja; il lavoro si avvale dell'esperienza pedagogica de L'abilità onlus, delle competenze di ANFFAS, Pio Istituto dei Sordi, UILDM e LEDHA Milano, UICI e dell'esperienza internazionale di Inter Campus. Il progetto Gioco al Centro-Parchi gioco per Tutti oltre a realizzare gli spazi e le strutture gioco promuove la cultura del rispetto per la disabilità; al progetto sono infatti collegate attività educative e di sensibilizzazione nelle scuole e un programma di iniziative di animazione nel nuovo spazio gioco volte a rafforzare le reti di solidarietà presenti sul territorio. Grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale Nuova Umanità, fino ad agosto 2023, saranno attivati laboratori creativi e sportivi e attività di sensibilizzazione sul tema disabilità e diversità nelle scuole (dai nidi alle secondarie di I grado) e nei luoghi frequentati dai ragazzi del Municipio. Il parco verrà animato con un ricco programma di eventi aggregativi, trasversali alle fasce di età, accessibili alle persone con disabilità e con il coinvolgimento attivo degli abitanti. Un programma ampio e articolato che gode del supporto di una diversificata rete di realtà attive nel territorio. Per far crescere il progetto Gioco al Centro-Parchi gioco per Tutti è necessaria la solidarietà dei cittadini. La Fondazione di Comunità Milano ha attivato un Fondo Solidale che raccoglie le donazioni di privati cittadini, di imprese ed enti che condividono le finalità del progetto. (Com)