Energia: Ucraina vuole garanzie scritte da Usa e Germania su mantenimento transito gas

- L’Ucraina vuole garanzie scritte da parte di Stati Uniti e la Germania in merito al mantenimento per Kiev del suo ruolo di Paese di transito per il gas. Lo ha affermato oggi il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak. "Sia durante l’incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel sia durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Washington, abbiamo sentito, soprattutto dagli Stati Uniti, dei passi concreti che verranno presi” in caso di completamento del gasdotto Nord Stream 2. “Ma stiamo ancora aspettando che questo sia messo nero su bianco", ha detto Yermak. Nella giornata di ieri, la compagnia russa Gazprom ha annunciato il completamento della costruzione del gasdotto Nord Stream 2, che potrebbe portare a una marginalizzazione dell'Ucraina come Paese di transito del gas dalla Russia verso l'Europa. (Rum)