- "La Regione Lazio continua a correre con i vaccini. Abbiamo superato l'80 per cento di immunizzazione della popolazione over 12. Siamo a pochi passi dal prossimo obiettivo: raggiungere la copertura dell'85 per cento. Grazie alle operatrici e agli operatori sanitari e alla giunta Zingaretti. Avanti così". Lo dichiara in una nota Marco Vincenzi (Pd), presidente del Consiglio regionale del Lazio (Com)