Perù: muore a 86 anni Abimael Guzman, leader storico di Sendero Luminoso

- Manuel Ruben Abimael Guzman Reynoso, leader della banda armata peruviana "Sendero luminoso", è morto oggi all'età di 86 anni. L'uomo è deceduto nel carcere di massima sicurezza della Base navale di Callao alle 6.40 della mattina (ore locali) il primo pomeriggio in Italia. Guzman, condannato all'ergastolo per terrorismo, si trovava in isolamento stretto e da qualche tempo le sue condizioni di salute erano peggiorate A metà luglio aveva intrapreso uno sciopero della fame che aveva indotto il personale sanitario ad effettuare una serie di controlli, al termine dei quali, il 5 agosto, veniva riportato in carcere. Domani si sarebbe registrato il 29esimo anniversario dal suo arresto, avvenuto assieme a quello di altri dirigenti del gruppo armato. (segue) (Brb)