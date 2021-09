Bolivia-Venezuela: ex presidente Morales in visita a Caracas, incontrato Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente boliviano Evo Morales ha incontrato a Caracas il presidente venezuelano Nicolas Maduro, all'indomani dell'incontro avuto a L'Avana con il capo dello Stato cubano, Miguel Díaz-Canel. "Ho ricevuto una piacevole visita dal capo indio meridionale, Evo Morales Ayma. Le sue parole portano sempre il peso storico delle lotte dei nostri popoli", ha scritto Maduro su Twitter. Morales era già stato in visita in Venezuela lo scorso giugno, dove ha partecipato alla commemorazione del bicentenario della Battaglia di Carabobo, evento legato all'indipendenza del Paese. Dopo le dimissioni di Morales a causa delle forti proteste e pressioni subite a seguito delle elezioni del 2019, Maduro ha ritirato le credenzialiagli addetti militari boliviani in Venezuela e ha concesso loro un massimo di 72 ore per lasciare il Paese.Poco dopo aver assunto l'incarico di presidente ad interim della Bolivia, in sostituzione di Morales, Jeanine Ánez ha rotto i rapporti con l'amministrazione di Maduro e ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente in carica. (Brb)