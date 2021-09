Aborto: Radicali, processo su sepoltura feti, lunedì presidio a Roma davanti tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della prima udienza del processo sul cimitero dei feti al cimitero Flaminio di Roma, lunedì 13 settembre alle ore 11.30 la campagna Libera di Abortire ha convocato un presidio davanti al tribunale di Roma in via Damiata. E' quanto si legge in una nota dei Radicali. "L'azione popolare da cui prende avvio il processo è stata presentata lo scorso marzo da Francesca Tolino e Simone Sapienza, oggi entrambi candidati al consiglio comunale per la lista Roma Futura e dagli avvocati Radicali Giulia Crivellini e Francesco Mingiardi - continua la nota -. Alle 12.15 si terrà la prima udienza di avvio del processo contro Ama, Asl Roma 1 e l'azienda ospedaliera San Giovanni responsabili delle prassi indebite che hanno portato alla pratica di sepoltura che prevede la sistemazione di una croce sopra la tomba del feto con nome e cognome della donna senza che questa, come è stato per Francesca Tolino, ne sappia nulla". "Il nostro appello è rivolto alla sindaca di Roma Virginia Raggi che come rappresentante di Roma Capitale può lunedì stesso sostituirsi ai noi come parte civile dell'azione popolare. Non può lasciarci sole se vuole tutelare la sua comunità di cui anche noi facciamo parte". ha affermato Francesca Tolino. A tal proposito la sindaca, "che ad oggi sulla questione è rimasta silente, è stata stimolata a partecipare con una video lettera di Francesca", rendono noto i Radicali. (segue) (Com)