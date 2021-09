Aborto: Radicali, processo su sepoltura feti, lunedì presidio a Roma davanti tribunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune in questi mesi si è adoperato per rimuovere il nome delle donne dalle croci ma di fatto non ha chiarito presso le sue aziende e gli ospedali di Roma l'inter corretto che prevede il pieno coinvolgimento delle donne che ricorrono all'interruzione di gravidanza anche per ciò che riguarda la destinazione del feto", Simone Sapienza. "L'obiettivo principale della campagna nazionale Libera di Abortire è quello - si legge nella nota dei Radicali - di riaccendere un faro sull'aborto con un dibattito politico il più possibile trasversale. Il presidio davanti al tribunale vedrà in prima linea le attiviste di Libera di Abortire, Radicali Italiani e molte associazioni che si occupano del diritto all'aborto libero, sicuro e civile". (Com)