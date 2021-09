© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 12 settembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3476m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione e bel tempo sulle regioni nord-occidentali, con giornata ben soleggiata e clima estivo grazie a temperature di poco inferiori ai 30°C in Val Padana, intorno ai 26-28°C in Liguria dove i venti saranno deboli e il mare poco mosso. Nelle ore pomeridiane qualche addensamento sulle vette alpine ma sostanzialmente senza precipitazioni degne di nota.(Rpi)