Afghanistan: Ahmed Wali Massoud, talebani stanno con i terroristi e non conoscono la parola "pace"

- I talebani sono schierati dalla parte dei terroristi, non sanno governare e non conoscono la parola "pace". Lo ha dichiarato Ahmed Wali Massoud , presidente della Ahmad Shah Massoud Foundation, e fratello del leone del Panjshir, il leggendario generale Massoud, nel corso dello speciale di Sky TG24 “11 settembre 20 anni che valgono un secolo”. “Sarebbe un grave errore riconoscerli, non riescono a gestire neanche i servizi più basilari”, ha affermato Massoud, sottolineando la “natura criminale” dei talebani. “Alcuni sono narcotrafficanti e sono tutto tranne che governanti”, ha proseguito Massoud. “Questo è terrorismo puro – ha ribadito - non sono persone con le quali si parla di pace e né che pronunciano la parola pace. A mio avviso chi si fida di loro fa un grande errore”, ha dichiarato il fratello del leone del Panjshir, sottolineando la presenza di migliaia di persone che manifestano in strada e che cercano di scappare dall’Afghanistan. “Pensate a quanti autori, scrittori e politici si stanno nascondendo e aspettano l’opportunità di andare via per poter esprimersi e parlare”, ha concluso Massoud.(Res)