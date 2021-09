Afghanistan: Ahmed Wali Massoud, l’occidente ha affrontato i talebani ma ha tradito la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali coinvolti in Afghanistan hanno affrontato i talebani e il terrorismo ma si sono dimenticati delle persone. Lo ha dichiarato Ahmed Wali Massoud , presidente della Ahmad Shah Massoud Foundation, e fratello del leone del Panjshir, il leggendario generale Massoud, nel corso dello speciale di Sky TG24 “11 settembre 20 anni che valgono un secolo”. “L’occidente, e in particolare coloro che hanno promosso i valori della democrazia, hanno abbandonato i diritti umani. È stato un grande tradimento nei confronti delle persone e del governo del mio Paese”, ha affermato Massoud. “Se questa situazione dovesse continuare, potrebbe avere un impatto su tutto il resto del mondo, in particolare sull’Europa. Gli statunitensi hanno fatto una sorta di contratto con i terroristi e adesso il terrorismo potrebbe ripercuotersi proprio sull’Europa”, ha proseguito il fratello del leone del Panjshir, secondo il quale “questo regime non deve essere riconosciuto perché formato da terroristi”.(Res)