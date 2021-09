Milano 2021: da 40 network per Sala idee per la città dei prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento "Insieme per 5 anni – I Network per Beppe Sala" si è concluso ha fatto registrare una grande partecipazione popolare. 900 milanesi hanno visitato gli stand allestiti dai 40 network, dove coordinatori e redattori hanno restituito alla città idee e suggestioni per costruire la città del futuro, nate all'interno di questi gruppi di lavoro nel corso degli ultimi mesi. I 40 Network per Beppe Sala - composti da 86 coordinatori, 79 redattori, 1416 partecipanti (il 60 per cento donne; il 40 per cento under 30) – sono stati progettati da Maura Satta Flores, presidente del comitato elettorale di Beppe Sala, e coordinati da Caterina Laurenzi. Hanno partecipato alla giornata anche gli attori Enrico Bertolino, che ha ironicamente dialogato col sindaco sul futuro della città e Francesca Puglisi, che ha presentato il lavoro dei Network al pubblico. Il sindaco Giuseppe Sala ha ricevuto il documento riassuntivo delle idee dei Network. "Un punto di partenza per immaginare la Milano dei prossimi 5 anni", lo ha definito Maura Satta Flores. "Questo è un esercizio troppo ambizioso per ridurlo a questi mesi di campagna elettorale. È il momento dell'intelligenza collettiva, se continueremo a lavorare daremo un grande segnale al nostro Paese. Milano sarà la città di riferimento per un nuovo modo di intendere la collettività politica", ha detto il Sindaco. "Ufficialmente, siamo partiti quasi 5 mesi fa,– con un evento online in piena pandemia – ma già dai primi mesi del 2021, coordinatori e redattori avevano iniziato a impostare i lavori del proprio Network. Per molto tempo abbiamo lavorato online – sono oltre 332 le call che abbiamo fatto tra tutti. Tradotto in tempo, significa quasi 700 ore di confronti", ha spiegato dal palco Caterina Laurenzi. Economia circolare, design, bene comune, food, felicità sono solo alcuni dei Network che hanno preso parte alla giornata.(Com)