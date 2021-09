Afghanistan: Stoltenberg, Nato sta conducendo indagine su sviluppi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sta conducendo un'indagine completa sulle cause degli sviluppi in Afghanistan. Lo ha scritto il segretario generale dell'alleanza, Jens Stoltenberg, in un articolo per il quotidiano tedesco “Die Welt”. I recenti sviluppi nella nazione dell'Asia centrale “sono stati tragici e scioccanti sia per gli afgani che per il resto del mondo”, ha affermato Stoltenberg, osservando che l'Alleanza dovrebbe trarre lezioni da quanto avvenuto. Il segretario generale ritiene che la crisi afgana non sarà l'ultima a spingere gli Stati Uniti e l'Europa a cooperare attraverso la Nato, “poiché ci sarà sempre qualcuno disposto a far loro del male”.(Geb)