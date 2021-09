Sicurezza: Molteni, plauso per sgombero ex Reggiane, ripristinata legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ha espresso soddisfazione e plauso agli agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e all’Amministrazione Comunale per l’azione di sgombero delle ex Reggiane, un sito industriale dismesso, situato alla periferia di Reggio Emilia, occupato da tempo da cittadini extracomunitari e senza fissa dimora. "Si è trattato di una importante azione in totale sinergia tra i corpi dello Stato, coordinata dal Prefetto Rolli cui va un mio particolare ringraziamento. L'operazione si è svolta senza incidenti proprio grazie alla preparazione e alla professionalità degli agenti impiegati. Voglio ringraziare anche la meritoria opera della Diocesi che con il Comune ha predisposto l’accoglienza di quanti avevano trovato rifugio nell'ex Officine con un progetto di uscita che ha coinvolto circa 80 persone, 44 questa settimana, nonché dei costi di messa in sicurezza degli immobili", ha aggiunto Molteni, secondo cui si tratta di un momento importante per la città perché permetterà la bonifica e la riqualificazione della zona che versa attualmente in una situazione di grave degrado igienico-sanitario, spesso teatro di spaccio di stupefacenti e di microcriminalità. "Il controllo del territorio, il contrasto all’immigrazione e allo spaccio di droga rimane prioritario, come fondamentale è la prevenzione e il contrasto a tutte le forme di insicurezza urbana. Lo Stato c’è, e il coordinamento efficace delle diverse Istituzioni, come questo caso dimostra, è la via certa per il ripristino della legalità e della sicurezza di tutti i cittadini", ha dichiarato infine il sottosegretario.(Rin)