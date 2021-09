Milano: Sala, togliere pavè nei punti critici non è sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non sono per togliere totalmente il pavè, però se lo si toglie nei punti più critici non è sbagliato". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'incontro elettorale "Insieme per 5 anni - I network per Beppe Sala" in corso a "Ride Milano", rispondendo a chi gli ha fatto notare la cattiva manutenzione di alcune delle strade lastricate con le tradizionali pietre rettangolari. "Si può pian piano sistemare il tutto – ha spiegato -, in via Palestro si sta facendo questa operazione, se i binari non si usano bisogna tirarli su, magari approfittando, a volte tiriamo su anche il pavè". "Ogni volta – ha proseguito - è un po' una lotta con la sovrintendenza, però credo si debba andare avanti nel togliere un po' di pavè senza svilirne il significato storico e architettonico".(Rem)