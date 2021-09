Milano 2021: Sala, campagna elettorale costerà 200mila euro, ora sbagliato spendere di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del centrosinistra sarà una campagna "low cost" da 200mila euro, "non capisco, con le regole attuali, come gli altri facciano a spendere di più". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'incontro elettorale "Insieme per 5 anni - I network per Beppe Sala" in corso a "Ride Milano". "Non abbiamo grandi fondi perché non abbiamo grandissimi sponsor, abbiamo tanti che ci stanno dando quanto possono", ha proseguito, sottolineando che "in questo momento credo sia un po' sbagliato spendere tanto e non so come si potrebbe oggi, con le regole che ci sono, spendere tanti soldi. Questo un po' mi sfugge, ma è un problema loro. Noi spenderemo quei soldi lì". (Rem)