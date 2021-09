© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una campagna milanese, so che qualcuno passerà da Milano. Non è che io non voglia nessuno, ma credo che, per quello che devo a questa gente che si impegna, credo sia giusto tenere una campagna molto milanese. Credo sia molto meglio così ora". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'incontro elettorale "Insieme per 5 anni - I network per Beppe Sala" in corso a "Ride Milano". (Rem)