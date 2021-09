- Rpt - Milano 2021: Sala, a queste elezioni 1150 candidati, mai così tanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo e titolo corretto - Queste elezioni amministrative hanno numeri record storico per Milano. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'incontro "Insieme per 5 anni - I network per Beppe Sala" definendosi "sindaco uscente ma speriamo anche rientrante". "Ci sono 1150 candidati - ha spiegato - mai così tanti, 8 liste 1400 networker, migliaia di volontari e 500 volontari ogni giorno in giro per la città ". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'incontro "Insieme per 5 anni - I network per Beppe Sala". (Rem)