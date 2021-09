Colombia: morti 5 militari in imboscata contro l'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque militari sono morti e altri sei sono rimasti feriti in un attacco compiuto ad Arauquita, nel dipartimento colombiano di Arauca. Lo riferisce la stampa colombiana, precisando che l'esercito ha attribuito la responsabilità dell'attacco all'Esercito di liberazione nazionale (Eln), mentre secondo voci del mondo politico questa è piuttosto da ricercare nei ranghi dei dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Gli aggressori hanno attaccato una base del battaglione operazioni terrestri all'alba, con ordigni esplosivi, raffiche di fucili e mitragliatrici. I militari feriti sono stati trasferiti in un centro medico per cure e si attendono notizie sul loro stato di salute. Il presidente colombiano, Ivan Duque, ha denunciato questo attacco a suo avviso pianificato dal Venezuela, ritenendo come possibili responsabili sia l'Eln che i dissidenti Farc.(Mec)