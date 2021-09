Libano: Turchia accoglie con favore annuncio formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha accolto con favore l’annuncio della formazione del nuovo governo in Libano. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Ankara in una nota, secondo la quale il nuovo governo potrà porre fine a “una situazione di stallo che durava da oltre un anno”. "Siamo molto lieti che sia stato raggiunto un accordo sulla formazione di un nuovo governo in Libano sotto la guida del primo ministro designato Najib Miqati. Questo è un passo importante nel processo politico, che vive una situazione di stallo da 13 mesi", si legge nella dichiarazione. Il ministero ha anche espresso il continuo sostegno alla Turchia “per il benessere, la stabilità e la sicurezza del Libano e del popolo libanese”, auspicando che il governo “possa ottenere la fiducia e assumere l’incarico quanto prima”.(Tua)