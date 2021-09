Italia: "Wsj", governo Draghi al lavoro per velocizzare sistema della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano guidato da Mario Draghi sta lavorando per velocizzare il funzionamento della giustizia nel Paese. Lo scrive il “Wall Street Journal”, evidenziando la storica lentezza dei processi in Italia e la decisione di Palazzo Chigi di porre come tema prioritario la riforma della giustizia, con l’obiettivo “di mettere fine alla stagnazione economica”. Come scrive il “Wsj”, “il sistema giudiziario italiano è famoso per essere uno dei più lenti” fra le nazioni sviluppate, dove “anche le semplici dispute contrattuali possono richiedere anni per venire risolte”. “Per gli investitori esteri, un sistema giudiziario disfunzionale è uno dei campi minati, insieme alla complessa burocrazia e alle normative, che spesso rendono poco attraente fare affari in Italia”, si legge ancora nell’articolo del quotidiano statunitense. (Nys)