- "Grave l'episodio della donna incinta che ha partorito in cella a Rebibbia". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Per questo sono importanti iniziative come Casa di Leda che a Roma, quartiere Eur, ospita detenute con figli - aggiunge Raggi -. Fondamentale aprire luoghi così per dare dignità e sicurezza a queste donne", conclude la sindaca. (Rer)