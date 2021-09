Torino: Organalia a Pavone Canavese, si "sfidano" organo e banda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il circuito Organalia 2021 approderà oggi, sabato 11 settembre, alle 21,30 nella chiesa parrocchiale di Pavone Canavese (Torino), dov'è in programma il concerto “Gran disfida musicale. L’organo e la banda musicale: originali e trascrizioni a confronto”, di cui saranno protagonisti l’orchestra a fiati Arsnova Wind Orchestra e l’organista Luca Scandali, che proporranno un programma di brani eseguiti “in primis” dall’organo Felice e Giacomo Vegezzi Bossi del 1855 e, successivamente, dalla banda diretta dal maestro Fulvio Creux, già direttore delle bande della Guardia di Finanza e dell’Esercito. Sarà possibile ascoltare composizioni di Vincenzo Bellini (Sonata in Sol maggiore, trascrizione per banda di Salvatore Farina), Gioacchino Rossini (La Corona d’Italia-Fanfara per musica militare, trascrizione per organo di Luca Scandali), Ferdinando Provesi (Sinfonia in Do maggiore, trascrizione per banda di Fulvio Creux), Amilcare Ponchielli (Facile marcia, trascrizione per banda di Fulvio Creux) e Saverio Mercadante (Omaggio a Bellini, trascrizione per banda di Salvatore Farina). Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Pavone Canavese. (segue) (Rpi)